影后甄珍血壓飆高180 進急診靠輪椅行動 19:422019/07/25 中時 李承陽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 影后甄珍近來為新書和影展忙到焦頭爛額，不久前才因胃出血進過一次急診，怎料昨日又因為頭部脹痛、手腳發麻，身體極度不適，於晚上8點由兒子章立衡開車趕緊送去香港養和醫院急診，目前病情不明朗，僅知她1天下來血壓忽高忽低，可以從90突然飆高到180，目前連走路都有困難，全靠推輪椅移動，據知她明天將進行磁振造影（MRI）檢查，檢查完才有機會得知病因。 (中時 ) #甄珍 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 大師通靈後驚見 王瞳「已經使用到」馬俊麟！？ - 娛樂 遭控捲馬俊麟婚姻 王瞳PO同框艾成照：謝謝和對不起 - 娛樂 太誠實！26歲空靈女星素顏曝光長這樣 殘到認不出 - 娛樂 認離婚卡關2年 柯以柔終於鬆口洩郭宗坤「真實想法」 - 娛樂 鄧紫棋腰束奶澎好身材曝光 溢出堅挺碗公乳超震撼 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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