影后甄珍近來為新書和影展忙到焦頭爛額，不久前才因胃出血進過一次急診，怎料昨日又因為頭部脹痛、手腳發麻，身體極度不適，於晚上8點由兒子章立衡開車趕緊送去香港養和醫院急診，目前病情不明朗，僅知她1天下來血壓忽高忽低，可以從90突然飆高到180，目前連走路都有困難，全靠推輪椅移動，據知她明天將進行磁振造影（MRI）檢查，檢查完才有機會得知病因。

(中時 )