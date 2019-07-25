高雄市燕巢區牧場路、信誼路口（省道台22線上）25日下午因自來水管爆裂，造成路面塌陷，深約2公尺、寬約8公尺，幸無人員傷亡。

岡山警分局深水所表示，約下午3時10分接獲報案，指該處水管爆裂，路面塌陷1個大洞。警方獲報後即派員封鎖現場，並在場疏導車流，目前僅開放單線雙向通行。

警方已經聯繫自來水公司及公路總局，已派人到場搶修。該處有3條水管，其中1條水管爆裂。至於水管爆裂原因，仍待進一步調查。

(旺報 )