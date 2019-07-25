燕巢台22線水管爆裂 自來水公司搶修 20:022019/07/25 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市燕巢區牧場路、信誼路口（省道台22線上）25日下午因自來水管爆裂，造成路面塌陷，深約2公尺、寬約8公尺，幸無人員傷亡。（林瑞益翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市燕巢區牧場路、信誼路口（省道台22線上）25日下午因自來水管爆裂，造成路面塌陷，深約2公尺、寬約8公尺，幸無人員傷亡。 岡山警分局深水所表示，約下午3時10分接獲報案，指該處水管爆裂，路面塌陷1個大洞。警方獲報後即派員封鎖現場，並在場疏導車流，目前僅開放單線雙向通行。 警方已經聯繫自來水公司及公路總局，已派人到場搶修。該處有3條水管，其中1條水管爆裂。至於水管爆裂原因，仍待進一步調查。 (旺報 ) #水管 #水管爆裂 #自來水 #警方 #塌陷 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港反《逃犯條例》下午登場 警方戒備 13:172019/07/21 兩岸 台澎電纜動工 口湖鄉民抗議與警方推擠 14:192019/07/22 社會 金門5年車禍亡34人 警方豎立「警示」看板 17:372019/07/23 社會 詐騙包裹簡訊滿天飛 金門警方籲不要上當 18:112019/07/24 生活 社會熱門新聞 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 亂扔23桶廢油禍首抓到了 被逮竟稱「太占空間」 - 社會 - 中時 獨》P-3C反潛機機艙冒煙 緊急降落人機均安 - 社會 理髮小妹幫老闆吹喇叭 老闆娘怒剃她毛 - 社會 男餐廳吃飯遭陌生女塞了好幾萬 真相讓人鼻酸 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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