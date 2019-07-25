因為氣候炎熱，造成西瓜催熟加速，大盤商無法消化，加上陸客減少，影響銷路，台東縣關山鎮種在電光橋下的西瓜，還有3萬多顆賣不出去，瓜農恐怕血本無歸，縣議員陳宏宗也買了50多顆，希望大家用實際行動幫在地農民度過難關。

在關山鎮電光橋下的倉庫裡，堆積大量的西瓜，雖然已全力搶收，但是田裡還有許多西瓜來不及採，任由毒辣的太陽烤曬，農民心血泡湯。

天氣很熱、買氣卻很冷，瓜農葉明峰欲哭無淚，他說，因為連日高溫催熟，產量爆增，行口無法消化，加上陸客數量銳減，影響銷鉻，及跟宜蘭產期撞期等因素，行口出不去，大約還有3萬多顆大西瓜滯銷。

葉明峰表示，西瓜原本是7分熟就要採收，現在已經都8、9分熟，眼看成堆的西瓜熟得快「出汁」，如果1周內無法賣出，恐怕只能任其腐爛，以每顆成本價130元計算，損失估計上百萬元。

縱谷區的縣議員陳宏宗說，關山的西瓜品質好、甜度高，目前面臨產銷失衡，希望大家幫忙台東在地瓜農，他自己也買了50多顆，雖然跟3萬顆比，數量微乎其微，但是能賣1顆算1顆。

也有瓜農的朋友在臉書上貼文幫忙賣西瓜，每顆重約30台斤，只賣200元，買5顆送1顆，但是不能宅配，也無法外送，只能直接到產地購買，昨天已陸續有不少民眾前去採購，但是量實在太多，恐怕緩不濟急，瓜農只求少賠。

(中時 )