MONSTER競技啦啦隊連15年贏得全國啦啦隊錦標賽，將連兩年於體育表演會亮相。

108年SUPER STAR體育表演會9月21日9月21日將於台北小巨蛋盛大登場，繼去年獲得熱烈迴響後，體育署今年體表會再次邀請到2001年成立、連15年奪下全國啦啦隊錦標賽的MONSTER競技啦啦隊，也讓世人了解這些成員兼顧社會現實及夢想而堅持到底的故事。

「我們的特質是什麼？」綽號老大的隊長羅峻杰，露出靦腆的笑容說：「可能就是傻吧！」

MONSTER競技啦啦隊連15年贏得全國啦啦隊錦標賽冠軍。（體育署提供）

從2001年創立的13人到現在將近80人，MONSTER一路走來相當不容易。成員來自四面八方，有從學生時代就開始練習的選手，也有受到他們演出吸引慕名加入的觀眾，成員白天都有各自的工作，一周卻能夠自發性的訓練5天，其中付出難以計算的努力和汗水，最大的共同點就是對於競技啦啦隊的熱情和喜愛。

加入已經13年的「小夫」徐國章談到，剛退伍時為了練啦啦隊，每天花2小時往返台北和中壢，一騎就是4年的時間。當初大學練競技啦啦隊只是想要「耍帥」，但是這項運動的表演性就是它的迷人之處。如今自己已經是團隊的中生代，現在的目標則是希望能夠繼續帶領後輩幫助這個大家庭。

高中擔任校隊的小妹廖偉倩，中間也曾因為念書中斷10年時間，談到為何再次回來同時面對工作練習兩頭燒的情況，她直言：「就是會讓人愛不釋手，再累都要來！」大家的好感情和對於這項運動的熱愛，也讓這裡營造出家的感覺。

第2次站上小巨蛋的舞台，頂著MONSTER光環確實帶來了不小壓力，但是相當興奮能在眾人面前演出。對於想練到什麼時候才停止，她給出肯定的答案，「想練到不能動為止。」

老大羅峻杰身為創立的元老，談到當初都是在中正紀念堂的迴廊或是雙連捷運站練習，常常因為外在因素被迫中斷，後來在人數持續增加的情況下，下定決心要有自己的場地和器材，才有了現在的室內練習場。關於隊名MONSTER的由來，有鑑於草創期的成員個人特質都相當鮮明，沒有任何動物能夠詮釋，因此以MONSTER做為代表。

場邊拿著麥克風，帶著專注神情，Mike蘇彥銘從MONSTER退役，成為幕後編排的角色，對於今年規模更盛大的體表會，他也透露除了會結合現場的硬體，注入中國風元素，帶來不同以往熱力四射的美式風格。

MONSTER競技啦啦隊將於9月21日第二度登上小巨蛋舞臺，想要一睹競技啦啦隊的風采，記得鎖定體表會的演出。更多資訊請搜尋i運動資訊平台FB粉絲團（https://www.facebook.com/isports.sa.gov.tw）。

(中時電子報)