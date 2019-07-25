警方在大溪老街「先行遶境」，以維護地方秩序。（邱立雅攝）

農曆6月24日是大溪區著名廟宇普濟堂慶祝關聖帝君誕辰節日，25日與26日兩天普濟堂將有大規模的迎神遶境及宗教民俗技藝活動，大溪分局為確保活動期間秩序，在桃園客運大溪站及多目標體育館設立前進指揮所，特別申請保安大隊、刑事警察大隊、交通警察大隊及其他分局警力，加上大溪分局警力共約200餘名警力，採機動服勤，迅速到場，遏止不法，快速打擊犯罪。

大溪分局長黃富村帶隊沿遶境路線巡視，除展示溪警維護此次遶境活動秩序的決心，也為了使支援警力能熟悉地形及現場狀況，遇有緊急情況，能迅速到達。巡視時，一旁民眾紛紛加油鼓氣，一句「辛苦了、加油」，也讓員警感念在心。

大溪警分局呼籲前來參觀活動民眾，活動期間重要道路均有派遣員警疏導交通，民眾除聽從員警指揮管制、疏導外，若遇有需協助或反映情事，除電話報案外，也可就近請交通疏導的員警協助幫忙。

(中時 )