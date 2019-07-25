熱愛潛水的「活塞教練」王銘祥與潛友昨（24）日下午發現，有23桶漁船的廢棄機油桶，被棄置象鼻岩外海中。（張穎齊攝）

海巡隊今（25）日下午1時許抓到亂扔23桶廢油桶於海中的嫌犯游姓船長（中）。（張穎齊翻攝）

熱愛潛水的「活塞教練」王銘祥昨（24）日下午發現，有23桶漁船的廢棄機油桶，被棄置象鼻岩外海中，廢油大量汙染海洋，且朝潮境保育區方向流去，熱心的王銘祥與潛友趕緊將23個油桶打撈上岸。基市府與海巡隊獲報後展開搜索，於今（25）日下午1時許抓到嫌犯游姓船長，並依海洋汙染防治法將游函送新北市環保局裁處。

海巡署北部分署副分署長蔡茂埕表示，經過北部分署追緝市面調查油品來源，並回放雷達航跡，幾經比對500餘艘漁船後，過濾出涉案漁船為深澳籍「達億166號」，被抓到53歲船長游男。

「太占空間！」游男到案坦承犯行，但辯稱是因為空桶在船上十分占空間，懶得拿下船，所以自以為桶內已經沒有油了才直接拋下海。不過卻遭海巡人員打臉，指責游男的油桶就算沒有殘油，此項行為一樣是破壞海洋環境，後續北部分署將游男依海洋汙染防治法函送新北市環保局進行裁處。

基隆市長林右昌昨日得知後，也在第一時間直指「要求嚴查嚴辦，絕不寬待！」並指示市府產發處與環保局前往了解，並與新北市環保局分別採集廢油料進行分析，確認廢油物質阻成。

基市府海洋事務科長蔡馥嚀指出，依照海洋汙染防治法，可處游男30萬元以上、150萬元以下罰鍰。新北市環保局也說「將從嚴處罰！」

(中時 )