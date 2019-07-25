大陸歌手黃齡發行新輯《醉》，先前來台宣傳，她個性十分活潑、古靈精怪，大方分享喜歡張信哲逾20年，自認是「骨灰粉」，打趣說：「可以埋在一起。」被同事虧「有想過別人的感受？」她開玩笑：「硬要埋！先挖好。」大展愛張信哲的心。她出道後，曾在節目上與張信哲同台合唱，她開心表示當下心情超激動，可以讓偶像聽到她唱歌，「他有記住我，我超高興。」

她今年32歲，一發片因代表作〈癢〉、〈HIGH歌〉打響知名度，感情世界備受關注，黃齡曾擔任過楊宗緯大陸巡迴演唱會6次嘉賓，因而傳出緋聞，她澄清他們其實沒很頻繁聯繫，就很有默契，互相支持。她憶起第一次見到楊宗緯時，楊宗緯主動誇讚：「妳好厲害，歌好好聽。」她也回應：「你也好會撩。」不過2人曾失聯長達4年，「好像是手機換了，但也覺得沒關係，之後見到再加回來就好。」

她透露現已單身3年，父母對她從小就很開明，不太過問感情狀況、也不催婚，對於另一半，她則是順其自然，「我喜歡獨處，自己去逛街、吃飯、學吉他，花很多時間陪我的狗、貓」，而十分孝順的她，至今仍與父母同住，特地為父母購入新房，被問及價格，她笑說：「還好，我媽不喜歡別墅，反而喜歡小的、低樓層。」

她有在家中客廳、廚房等公共空間裝監視器，直呼：「擔心有賊，會危險。」她因工作，時常當空中飛人，一有空就會用手機看家中狀況，也可透過監視器與父母對話，笑說：「我一講話，家裡的狗就會叫，我都會用語音嚇他們。」

黃齡推出新專輯《醉》，先前來台宣傳。（粘耿豪攝）

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