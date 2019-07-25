「嘻哈皇后」葛仲珊（Miss Ko）最近兩年未有新作，自虧「每天吃飽睡，睡飽吃」，回歸單純生活尋找自己下個階段目標，近日受邀發行全新單曲，以近年的生活寫照簡單生活為主軸，和金曲歌王兼好友方大同一同合作〈simple〉，MV找來好友李伯恩操刀，當中葛仲珊大完華麗貴族風，更首度挑戰演技和舞技，突破自我。

葛仲珊全新單曲〈simple〉MV中大玩貴族風，更首度挑戰演技和舞技。（圖／環球音樂提供）

葛仲珊全新單曲〈simple〉MV中大玩貴族風，更首度挑戰演技和舞技。圖／環球音樂提供

葛仲珊這兩年推掉不少商業合作，唱片公司也支持他的想法。此次全新單曲〈simple〉創作動機如同歌名，希望傳達簡單的生活態度，像是自己做早餐、打掃家裡、睡到自然醒，「想做什麼就去做，沒有限制。」葛仲珊3年前和方大同合作〈愛不來〉，這次雙方再度合作，也大贊方大同「總是能馬上catch到她想要的感覺」。

葛仲珊全新單曲〈simple〉MV中大玩貴族風，更首度挑戰演技和舞技。圖／環球音樂提供

另外MV視覺則找好友「鬼才導演」李伯恩操刀，用複雜方式呈現簡單小事，像是穿歐式貴族華麗風格裝的葛仲珊，和貴族們用刀叉優雅吃著印度使者進貢的「十粒玉米」串，此外手上小小一杯的鮮奶茶，一定要加當場現擠的牛奶，帥氣皮裝穿著的葛仲珊，坐騎也不是霸氣十足的哈雷摩托車，而是一台精心打造、細節滿分的「哈雷腳踏車」等，滿滿「李伯恩式幽默」，讓葛仲珊都忘了時差適應問題。

葛仲珊全新單曲〈simple〉MV中大玩貴族風，更首度挑戰演技和舞技。圖／環球音樂提供

新單曲〈simple〉MV中，葛仲珊也首度大展舞技、挑戰趣味感十足的「simple舞」，雖然身穿繁複多層次的貴族服飾，讓葛仲珊頻喊「好重」，但錄完後開心表示很享受，有不一樣的嘗試，還打趣地說「我自己就是貴族，完全不用演」，逗得現場工作人員哈哈大笑。

現居美國的葛仲珊，為討論MV經常和李伯恩跨海視訊會議到半夜，更特別要求李伯恩一定要有「浴缸」，因為感覺「能夠泡澡就是人生一種簡單的享受。」為此，李伯恩特地打造出夢幻般的浴缸場景，讓葛仲珊可以躺在裡頭，更貼心加碼準備整套印有「K」名字的專屬浴袍，暖心打包票「你拍到想睡都沒關係。」〈simple〉數位單曲將於26日於各大數位平台推出，MV也同步上線。

(中時 )