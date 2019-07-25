一架法國空軍巡邏兵表演隊(Patrouille de France)的阿爾發教練機，可能因人為操作失誤而墜毀，飛行員先行彈射逃生，而飛機則掉落在公路邊，所幸沒有造成人員與財產損失，只是經過這個路段的用路人受了一些驚嚇，下車看看這架從天掉落的飛機。

7月25日，法國東庇里牛斯省(Pyrénées-Orientales)的的佩皮尼昂鎮(Perpignan)附近的公路，有一架阿爾發教練機墜毀，飛機大致完整，而且墜毀地點離機場不遠，有可能行員看錯地勢，誤將公路當成了一條跑道，在發現降落錯誤之後已來不及拉升，只能彈射。

Sortie de piste pour un avion de la Patrouille de France à #Perpignan en fin de matinée.

Le pilote a pu s’éjecter. pic.twitter.com/GTHjl7CsmX — Celine Llambrich (@llambrich1) 2019年7月25日

聖西普里安(Saint-Cyprien)正在舉行巡邏兵表演隊的飛行秀，這架失事的飛機也是表演隊的成員，結果因事故而少了一架。

🔴 Un des avions de la Patrouille de France a fait une sortie de piste après une mauvaise manoeuvre à l'aéroport de Perpignan.



▫️L'avion a terminé sa course sur la D117, route de Peyrestortes, qui borde les pistes de l'aéroport.



▫️Le pilote a pu s’éjecter.



📹 Quentin S3 pic.twitter.com/5W3tuodZ1U — air plus news (@airplusnews) 2019年7月25日

法國巡邏兵表演隊成立於1953年，與美國空軍的雷鳥小組、英國的紅箭小組，或是中華民國的雷虎小組相同，都是空軍的重要門面。不過巡邏兵表演隊在去年法國國慶(7月15日)在凱旋門的噴煙秀時，卻噴錯了顏色，是近年的糗事。

去年巴士底紀念日，巡邏兵表演隊的噴煙出錯，法國空軍出面道歉。(圖/路透社)

阿爾發噴射教練機在法國空軍已服役40年。(圖/法國空軍)

Impressionnant entrainement de la Patrouille de France (POV)

巡邏兵表演隊操作的是阿爾發式噴射教練機(Alpha Jet)，是1970年代由法國、西德、比利時三國共同研製，飛機設計採用教練機當中較少見的上單翼布局，另一種採用上單翼設計的教練機是日本川崎T-4教練機。

(中時電子報)