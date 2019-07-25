網友偶遇蔣勁夫。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

上月網友在酒吧遇到蔣勁夫跟先前形象大不同。（圖／翻攝自優酷微博）

蔣勁夫去年鬧出家暴日籍女友案。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

27歲大陸男星蔣勁夫過去曾被封為「胡歌接班人」，去年他和日籍女友中浦悠花熱戀，不久鬧出家暴風波，女方還控訴他「踢掉了孩子」，隨著事件落幕，原本前途看好的蔣勁夫也神隱了半年多，最近網友在上海迪士尼偶遇蔣勁夫，見他身邊還跟了一位外國白人女子，兩人動作親密，疑似熱戀中。

蔣勁夫演出過電視劇《步步驚情》、電影《分手合約》，去年7月他在微博公開交往中浦悠花，11月女方翻臉爆料被蔣勁夫多次毆打，不只牙齒被蔣勁夫打掉，還暗示被他踢到流產，男方友人則指中浦悠花私生活亂、假懷孕，之後蔣勁夫向日本警方自首，最後獲不起訴。

蔣勁夫家暴案延燒時，連胡歌都忍不住為他發聲，說：「錯了就是錯了，但別趴下」，上月蔣勁夫被民眾爆料在長沙某間夜店當DJ，一改昔日陽光形象，人變得粗獷不少。據陸媒報導，近日目擊蔣勁夫和一外國女孩到上海迪士尼遊玩，女方親密拉著蔣勁夫的手，互動像是情侶，網友說：「他是不是就喜歡外國姑娘啊」、「一開始那麼好的資源，胡歌給他做配角，活活的自己作沒了」、「口味沒變，都是豐滿型的」。

(中時電子報)