首部描述RALPH LAUREN的長篇紀錄片《VERY RALPH》，探索品牌幕後故事及時裝史上標誌性品牌的誕生過程，在Lauren先生從商的第60個年頭，回顧自己由紐約布朗克斯區的小男孩，對時裝設計師毫無概念，搖身一變成為全球美式風格代表的心路歷程。

Ralph Lauren憑藉雄心壯志，建立市值數十億美元的國際時裝王國，親身演繹美國樂觀精神及美國夢。半個多世紀以來，他一直頌揚美國象徵及獨樹一幟的美式風格，將自己的想像及靈感轉化為全球最備受推崇的品牌之一。

Ralph Lauren在深度訪談中大方談論鮮為人知的生活及工作點滴，分享童年、長達半個世紀的婚姻、公司成立之初、對批評的回應、別具創意的跨頁廣告企劃，以至各種創新的構思。當中包括多次精彩創舉，例如Lauren先生是首位創立和行銷販售生活品牌的設計師，更將產品線拓展至家具；亦是在時裝秀及廣告中展現對多元文化支持的先鋒；更是打造品牌體驗購物環境的第一人，將購物體驗徹底顛覆。

紀錄片亦收錄Lauren先生家人、多年工作伙伴及多位重要人物的訪問，包括Anna Wintour、Karl Lagerfeld、André Leon Talley、Hillary Clinton、Robin Givhan、Jason Wu吳季剛、Naomi Campbell、Martha Stewart、Calvin Klein、Tyson Beckford、Tina Brown、Diane von Furstenberg、Jessica Chastain、Vanessa Friedman及Paul Goldberger。

創作人Susan Lacy曾擔任WNET著名電視節目《American Masters》的監製，節目於美國公共電視台在全國播放。她曾榮獲無數艾美獎、Peabody及其他行內大獎，並製作和執導多部大獲好評的電影，探討美國最歷久不衰文化界傳奇人物的生活。她曾製作的HBO紀錄片包括榮獲艾美獎提名的2017年首播作品《Spielberg》，以及2018年首播的《Jane Fonda in Five Acts》。

紀錄片由HBO Documentary Films呈獻，Pentimento公司製作，Susan Lacy製作和執導，Emma Pildes及Jessica Levin製作，Graydon Carter監製。紀錄片將於HBO NOW、HBO GO、HBO On Demand及附屬平台，11月12日首播。

(中時 )