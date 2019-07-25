英新任首相強生有「英國川普」之稱

英國新任首相出爐後，外界非常關心英國是否會禁止華為參與英國的5G網路建設。分析人士認為，新首相強生(Boris Johnson)與法、德等歐洲國家不同，一向比較支持美國，而且他曾表示，英國是「五眼聯盟」的成員之一，他擔任首相之後不會做任何事損害英國情報部門與情報夥伴們分享資訊的能力。因此，華為參與英國5G建設的希望相當渺茫。

《美國之音》指出，分析人士認為，前首相梅伊辭職後，英國將基於國家安全和情報考量而全面禁止華為建議5G通信網路基礎設施。上周，英國議會情報與安全委員會發表聲明，呼籲新任首相儘早在華為問題上作出決定，以免損害英國與盟友的關係。

報導說，強生在英國保守黨黨魁選舉中勝出後將正式成為英國首相。他曾表示，儘管外資可以給英國帶來許多利益，但他不會讓英國的國家安全基礎設施成為犧牲品。「你不會期望我作為首相會做任何事來損害我們出色的情報部門分享資訊的能力，特別是與我們的『五眼聯盟』夥伴，所以這將是我們的指導原則。」

五眼聯盟是美英協定下組成的國際情報分享同盟，成員包括澳大利亞、加拿大、紐西蘭、英國和美國等5國。

美國智庫大西洋理事會成員奧勒．莫爾（Ole Moehr）發表文章說：「在歐洲主要大國中，我們預測英國是唯一一個可能放棄全面禁止華為要求的國家。鑒於英國希望保持‘五眼’情報分享聯盟的成員身份，並在脫歐後與美國簽署貿易協定，我們估計英國政府將華為列入黑名單的幾率為50比50。」

UK 🇬🇧: BBC BREAKING NEWS: IT’S OFFICIAL THE UK & BORIS JOHNSON IS TRUMPS BI*CH



Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿: get your bag people we are leaving



Me: Scotland, take me with! pic.twitter.com/RIPKYWxEVm — 🖤sylvie (@SassyGirlBoss) July 23, 2019

莫爾分析說，相比英國，估計其他歐洲大國，如德國和法國，可能會在其5G網路的某些部分使用華為設備。與美國政府不同，德、法政府還沒有準備好將中國定性為「對手」。

美國極力遊說包括英國在內的盟國不要在5G網路中使用華為設備。不過，美國盟友是否決定禁止華為，變數之一是美國自身態度可能會鬆動。川普政府最近表示可能有限度地放鬆對華為的「黑名單」出口禁令，允許美國公司獲得向華為出口零部件的特批。

(中時電子報)