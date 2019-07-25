陽岱鋼本季多為替補身分上場，25日對戰養樂多連續3場獲得先發機會，擔任第六棒、右外野手，陽岱鋼首打席就敲安，終止連5打數無安打窘境，不過4局上半巨人隊更換守備時陽岱鋼遭換下，僅獲得1打席機會就退場。

巨人隊先發投手楊格曼(Taylor Jungmann)控球出現問題，2局上半丟出連續4次四壞球丟分，讓養樂多靠3支安打攻下5分大局，並一路保持領先直到最後。

連續3場獲得先發機會的陽岱鋼，2局下半首打席掌握滑球敲成左外野方向安打，終結連5打數沒安打的小低潮，不過可惜巨人無串連攻勢得分。

3局下半巨人隊若林晃弘獲保送，坂本勇人及丸佳浩敲安攻得團隊首分。不過4局上半守備時，巨人教練團將陽岱鋼換下，由龜井善行移防右外野，目前尚無消息為何，不過陽岱鋼敲安上壘時姿勢有異狀，有因傷退場的可能。

接下來巨人都遭到養樂多投手群封鎖，雖然巨人全隊敲出9支安打，不過攻勢無法串連，僅得到1分；相較之下養樂多敲出10安打攻下8分，得分效率高，最終養樂多以8比1帶走勝利。

(中時電子報)