親綠機構所作的最新民調顯示，韓國瑜、蔡英文民調差距已縮小，甚至打成平手。被韓粉視為「大韓黑」的綠黨桃園市議員王浩宇坦言，國民黨總統參選人韓國瑜當選總統的跡象越來越濃厚。

據綠黨所作的總統支持度民調，在藍綠對決下，民進黨的蔡英文僅贏國民黨韓國瑜4%左右；「三腳督」的狀況下，蔡英文、韓國瑜則以30%打成平手，柯文哲以24.6%緊追在後。

王浩宇直言，他對此感到焦慮，因為他原本2020最大的目標是「非韓家園」，不過看看這幾個禮拜，韓國瑜當總統的跡象是越來越濃厚。因為國民黨的基本盤比較紮實，但民進黨的基本盤卻可能因為分裂而擺動，韓國瑜的支持度其實在這幾個禮拜並沒有太大變化，反而是蔡英文總統在初選後持續在下滑，這是一個需要警覺的地方。

王浩宇在政論節目《94要客訴》強調，因綠黨該次民調是以手機50%來做，已是對蔡英文相對有利的狀況，如果蔡民調還是下降，那蔡政府真的要檢討了。

(中時電子報)