全聯OREO平安圓滿箱637.2g、244元，26日至8月22日特價159元，限量2萬6580盒。（全聯提供）

全聯宮廟和公司行號鋪桌去年超過300場，今年預計場次可增逾1成。（全聯提供）

全聯宮廟和公司行號鋪桌去年超過300場，今年預計場次可增逾1成。（全聯提供）

中元節近1個月檔期是全聯年度業績最高，已連2年業績皆破百億元，光是大包裝商品就賣200萬包，今年活動從本月26日至8月22日共28天，超過3000件商品挑戰全年最低價買1送1起。因應中元節推出超過40項福利熊限量大包裝授權商品，包括飲料、罐頭、泡麵、餅乾等，預計在福利熊的加持下業績可再多2成。

期間持PX Pay使用信用卡儲值最高回饋10％，單筆滿800元再享5％，等於最高獲15％；全店單筆滿800元天天送Jamie Oliver廚具印花8枚（含原每滿200元送1枚及周末加碼贈）；憑福利卡買光泉、雀巢、白蘭氏、寶僑指定商品可獲「搞鬼折價券」，鎖定特定會員精準行銷；福利卡友單筆消費滿400元可參加百萬儲值金的抽獎，共抽100名萬元儲值金得主。

中元節百無禁忌，全聯從廣告鬼創意，玩到下鄉宮廟、社區或公司行號鋪桌，甚至還可根據消費者需求客製化連「墓仔埔」也敢去！根據全聯觀察，有「山珍海味」意涵的米、油、鹽、醬、醋、茶是祭拜大宗商品，且因習慣不同北部必拜鹽、中部愛拜糖、南部花生油最夯，拜出各地差異。

去年全聯全台鋪桌場次超過300場，其中有1場是三更半夜在墓仔埔，服務超到位，今年持續接受預約；大單則是中部單間宮廟，每場最高有6000份鋪桌商品。根據祭拜需求不同，鋪桌商品價位200元至9萬元都有，全聯發現北部喜歡用台鹽的鹽，中部是台糖1公斤裝的糖賣最好；南北選油喜好不同，北部是台糖沙拉油或得意的一天植物油搶手，南部喜歡比較香的花生油。

(中時 )