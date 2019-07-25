大陸男團TFBOYS成員王俊凱的粉絲今天（7月25日）下午4點透過微博帳號「王俊凱微吧」發文，抗議TFBOYS在深圳舉行的6周年演唱會存在大量鎖票的情況，並要求大陸的中國消費者協會、深圳市消費者委員會及深圳公安介入調查。

據了解，TFBOYS8月10日將在深圳舉辦出道6周年的紀念演唱會，大麥網獨家發售今天早上10點開放25000張門票，由事先儲值298元（人民幣，下同）成為TFBOYS官網高級會員的粉絲優先購買。

不料，粉絲在購票過程中卻發現，10點才剛開放，就有大量門票無法購買，疑似有提前大量鎖票的情況，導致大量已獲得購票特權帳戶的高級會員無法買到票。在此同時，網路上卻有大量黃牛以高於原始票價數倍的價錢兜售門票，甚至每張喊價逾萬元，還有黃牛宣稱是由主辦方直接提供連號門票。

權益受損的粉絲們因此公開呼籲官方介入調查，保護消費者合法權益，也要求TFBOYS公司、演唱會主辦單位出面說明。

TFBOYS官方微博「TFBOYS_FanClub」在傍晚5點半發文回應，表示「共同抵制一切售假及高價出售演唱會門票的行為」，會下架所有在網路上高價出售的門票，也強調門票發售都嚴格按照《六周年演唱會購票說明》執行，第一輪售票數量增加長，售票完成後將由大麥網進行購票情況篩查對比，盡可能提高特權帳戶購票數量並確保特權帳戶購票權益，未來也將詳細說明售票情況，請粉絲耐心等待。

(旺報 )