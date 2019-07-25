Gino、Eason近日參加TVBS《女人我最大》，分享出遊遇到的靈異事件，他們不管出去玩，還是去錄靈異的節目，一定會隨身攜帶平安符，或是先問清楚禁忌，以免觸犯。Eason本身有靈異體質，他透露無意間與大體睡同床，沒想到竟發生不可思議的事情。

Eason主持靈異節目，曾經跟朋友去登山，因為第一次感覺特別新奇，晚上山上沒有光害，整片星河讓他興奮不已，他12點回到避難小屋休息時，床位已經被占滿，看了一下發現在轉角處有一個隔出來的木板床位，他與朋友選擇睡在那裡。Eason正要睡著時，感覺有人在拉他的被子，還有一雙很冰的腳靠著他，但他被鬼壓床只剩眼球可以動，雖拚命向朋友求救，沒想到視線移過去更可怕，朋友眼球緊盯Eason床尾，他雖然想掙扎，但用力過度昏了過去。

Gino分享靈異故事。（TVBS提供）

Eason醒來後告訴朋友這件事，朋友才說：「昨晚有人坐在你的床尾，然後慢慢要躺下。」後來問了山嚮導才知道，原來他們睡的那塊木板床，是發生山難時，大體需要扛下山，中途需要過夜，怕避難小屋的人會忌諱，才會隔出個木板床位放大體。Eason回家後，腳上陸續出現很多黑青，這次的經驗讓他對登山留下陰影。

Gino透露日本朋友來台玩，要求到陰廟探險，一行6人，半夜12點到台北很陰的鄭成功廟，率先抵達的Gino跟日本朋友，在山腳等待其他朋友到，沒想到Gino講完電話一回頭，日本朋友就消失了。大家到齊後，開始找消失的日本朋友，過沒多久就看到那人走出廟，並對Gino說：「你怎麼可以先回來。」Gino全身發毛直喊，「我從頭到尾都沒離開過這裡，你可以問問大家。」眾人嚇得迅速離開。

(中時 )