「跨越障礙，看見希望」展演108年7月23日至108年8月12日在板橋435藝文特區光復館、華翠館展出。（葉書宏翻攝）

「跨越障礙，看見希望」展演108年7月23日至108年8月12日在板橋435藝文特區光復館、華翠館展出。（葉書宏翻攝）

「跨越障礙，看見希望」展演108年7月23日至108年8月12日在板橋435藝文特區光復館、華翠館展出。（葉書宏翻攝）

「跨越障礙，看見希望」展演108年7月23日至108年8月12日在板橋435藝文特區光復館、華翠館展出。（葉書宏翻攝）

「跨越障礙，看見希望」展演108年7月23日至108年8月12日在板橋435藝文特區光復館、華翠館展出。（葉書宏翻攝）

衛生福利部八里療養院與新北市政府、新北市政府文化局、新北市政府衛生局及板橋435藝文特區合作，推出該院附設中和社區復健中心與中和職能治療所之復健作品「跨越障礙，看見希望」特展。

開幕記者會中，希望讓大眾透過藝術作品的欣賞，除了更加認識精神障礙者和失智症長者外，更能了解他們在復健過程中對於日常生活的參與，所做的付出的努力。

衛生福利部八里療養院院長張介信表示，藝術除了可以展現康復者的才華，還是一個很好的表達與溝通的媒介，透過藝術更可以認識一個人的內在真誠的面貌。為了鼓勵精神障礙朋友與失智症的長輩們參與社區融合，八里療養院附設中和社區復健中心與中和失智據點日常生活訓練、改善社交能力、休閒生活安排、工作相關能力訓練等，展現復健成果，一起創造友善社區並去除精神障礙的污名化。此外，特展中將組合失智長者的作品變成衛教宣導品，進一步讓民眾增進對精神病人和失智症的認識與了解。

主持人該院職能治療科主任張自強表示，精障個案和失智長者都為了本次展覽準備很認真的準備，包括：會場中的打卡翅膀是用精神病人藥物的外殼黏貼完成，希望未來他們也能像翅膀展開飛翔一樣，使用藥物後讓症狀飛走。此外，現場貴賓包括：新北市衛生局長陳秋潤、新北市衛生局杜仲傑科長、新北市文化局陳玉書科長、立法委員羅致政、林銘仁議員等，還包括最近很熱門的「我們與惡的距離」影集，劇中飾演應思聰的林哲熹以及該劇導演林君陽，蒞臨現場分享拍片經驗與去除精神障礙者汙名化的重要。

而應思聰的下一步，亦即症狀穩定的精神障礙者如同其他慢性病人一般，也能跟大家一樣生活與工作，出院後的社區復健中心、康復之家、精障朋友會所或職業重建中心等。透過多元的職能治療的復健團體，可以幫助精神病人與家屬，逐步蛻變成為「康復者」。如此，不但可以幫助精障者克服問題，更可幫助他們透過習得一技之長，從工作中獲得成就感，進而促進或強化其獨立自主的能力，從依賴者搖身成為生產者，順利回歸社區享受全新的幸福人生，並積極努力去汙名化與推廣康復成功的成效。

「跨越障礙，看見希望」展演108年7月23日至108年8月12日在板橋435藝文特區光復館、華翠館展出，展演內容安排由「中和社區復健中心」藉由各式媒材創作引導學員抒發情緒、自我表達，與學員心靈對話與「中和失智據點」藉由藝術創作表達出不受年齡與疾病禁錮的靈魂；假日特別活動另有網美打卡、作品導覽與有獎徵答等，歡迎民眾踴躍前往。

(中時 )