在抗議民眾、民意代表、華府等強烈施壓下，波多黎各總督羅塞洛終於在24日深夜宣布辭職，消息傳出總督官邸外的抗議群眾歡聲雷動，手舞足蹈。

外界原預期羅塞洛24日下午就會請職，但他在最後一刻仍頑強死守大位。直到首府聖胡安街上聚集的示威民眾愈來愈多，大批警力嚴正戒備，羅塞洛才遞出辭呈。

羅塞洛說，他「全然虛心接受」抗議者的要求，將8月2日正式下台，由法務部長瓦茲蓋斯接任。

連日來的大規模抗爭，是逼退羅塞洛的主因，大批民眾走上聖胡安街頭，不論政黨傾向、在無領袖帶頭下，高呼羅塞洛下台。22日甚至有數十萬民眾圍堵首府主要幹道，以罷工表達不滿。他們的抗議也獲得包括大牌藝人、國會議員等支持。

整起事件始於13日，超過800頁羅塞洛與親信的聊天內容曝光，羅塞洛發表仇女、反同言論、揚言以公帑報復政敵、笑談瑪麗亞颶風造成的大量傷亡，一字一句都引燃民眾的熊熊怒火。

羅塞洛起初強調他不會辭職，甚至開直播，參加教堂禮拜，要波多黎各人原諒他。

羅塞洛21日「很有誠意」表示不會在2020年競選連任，並卸任新進步黨黨主席，但仍不願放棄總督大位。

上周起多位內閣成員紛紛請辭，羅塞洛愈發孤立。24日波多黎各議會發表聲明，表示若羅塞洛拒絕辭職，將會於25日啟動彈劾程序。

波多黎各民眾長期以來對政府十分不滿，2017年瑪麗亞颶風後，貪腐醜聞層出不窮，經濟一片慘淡，許多民眾背負沉重債務，羅塞洛的失言事件，終於讓積壓已久的民怨一次大爆炸。

(中時 )