氣象局25日發布的雲圖。(圖擷自氣象局)

明天可能有「劇烈天氣」，出門記得帶把傘！氣象局表示，明 (26) 日太平洋高壓稍減弱，水氣增加，各地大多為多雲的天氣，午後各地仍要留意局部雷陣雨，山區及近山區的平地恐有局部大雨或豪雨，出門留意天氣的變化，攜帶雨具備用，入夜後中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區也偶有零星陣雨。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，26日仍盛行偏南至西南風，水氣增多，各地為晴時多雲，午後對流旺盛，影響範圍亦較大，有「劇烈天氣」發生的機率；清晨中南部沿海有局部短暫陣雨的機率。台灣颱風論壇｜天氣特急也指出，明天開始高壓稍減弱，午後雷陣雨會變得較為明顯！

明天溫度方面，氣象局表示，各地炎熱高溫，普遍在33至35度之間，中午前後紫外線指數偏高，出門在外請做好防曬並且多補充水份，以防中暑。

另外，日本南方海面的熱帶性低氣壓，有增強為輕度颱風的趨勢，今天下午2時位於台灣東方約1600公里的海面上，未來往北朝日本關東一帶移動，預計對台灣天氣沒有影響。

(中時電子報)