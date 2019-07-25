首爾高等法院25日對南韓前總統朴槿惠受賄案作出二審判決，判處朴槿惠5年有期徒刑，追繳27億韓元（約台幣7100萬元），較一審的6年和33億韓元有所減少。朴槿惠當天缺席判決。

朴槿惠涉嫌從2013年5月至2016年9月合謀3名親信，從前後3任國家情報院院長處收受35億韓元的特別經費。法院在一審中判定朴槿惠受賄嫌疑不成立，但認定國庫損失嫌疑有罪。二審認定青瓦台挪用特別經費罪名成立，但國庫損失嫌疑不成立。

《特定犯罪加重處罰法》規定，國庫損失嫌疑只有在挪用人為「會計關係職員」時方可成立。二審據此判定，國家情報院院長和朴槿惠不是會計關係職員，因而不能對其適用國庫損失嫌疑。法院最終對朴槿惠適用挪用公款的犯罪嫌疑，量刑較一審有所減少。

由此，朴槿惠任內非法行為案件二審全部結束。朴槿惠在親信干政案二審中被判處有期徒刑25年和罰金200億韓元，此案正在等待大法院（最高法院）的最終判決。朴槿惠還涉嫌介入新世界黨（現自由韓國黨）黨內公推案，二審被判2年有期徒刑。由此，朴槿惠的二審刑量總計32年。

(中時 )