由新北市政府主辦、新北市政府文化局承辦、永和區公所負責執行，以及陳鴻源副議長服務處、連斐璠議員服務處、羅文崇議員服務處共同協辦的「2019新北市永和仲夏夜之夢」系列活動，在不斷的努力之下，不僅讓藝術文化渲染永和整個夏天，也持續打造永和為具有活動性指標的藝文城市，以多元的文化內涵使永和更多采多姿。

「文史講座-百年偶戲傳承與趣味永和點滴」將於7月27日上午9時，於秀朗市民活動中心精采開講，邀請永和在地傳承百年的明虛實掌中劇團介紹傳統技藝-布袋戲，一同回味當年欣賞布袋戲的時光，還有在地深耕的小小書房從不同的角度，帶領大家認識永和的點點滴滴。接下來還有2場文史講座，8月10日永安市民活動中心及8月17日民權市民活動中心，讓民眾更加深入了解永和具有特色的歷史文化。。

8月10日及8月17日於永和仁愛公園分別有兒童藝文之夜與校園民歌演唱會，將帶來一系列精采的演出。不僅如此，本年度特別規劃集章抽好禮活動，於各場次活動可索取宣傳單進行集章，參加其中三場即可於8月17日「閃亮好時光-校園民歌演唱會」活動會場兌換摸彩券，活動最後將抽出高達60項豐富獎品，最大獎為Gogoro3。

永和區長胡合鎔誠摯邀請民眾，藝遊永和仲夏好時光！更多活動詳情請上臉書搜尋《2019新北市永和仲夏夜之夢》或電洽永和區公所29282828分機175。

(中時 )