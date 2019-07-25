彰化縣育德國小22日至26日辦理「童年藝起來─藝術創作營」。(謝瓊雲攝)

偏遠小學育德國小近年努力紮根藝文課程，和科技教育，深獲家長認同、把孩子跨區送來就讀；學生人數翻倍。(謝瓊雲攝)

彰化縣「2019 I FUN 彰化兒童藝術節」活動精彩豐富，且今年更結合許多在地優質店家推出憑票券消費享折扣優惠的活動，拚經濟、挺藝文。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣育德國小22日至26日辦理「童年藝起來─藝術創作營」，彰化縣長王惠美25日上午特地到校鼓勵26名參加的小朋友，在育德國小服務18年的校長方啟陽說，這是第一次有縣長進到校內與孩子們互動，感謝王惠美給予偏鄉弱勢孩童無比的鼓舞。

營隊由王莉及蘇鈴涵擔任指導老師，王惠美表示，過去育德學生數僅38人，今年預估突破70人，有65％是來自學區外；感謝方校長延攬來自湖北的江漢大學美術師範學校畢業的王莉老師，縮短城鄉差距，也因育德推動藝術、音樂、語文和科技教育，讓學生家長們都很認同。

從事教職20多年，歷經考取主任再到校長的方啟陽表示，這是第一次有縣長蒞臨育德校園，也是第一次是有縣長當面與師生約定，若孩子們考得好，要親自宴請、招待小朋友用餐，另外還有第一次看到縣長拍影片同步在全縣國中小的畢業典禮上祝福全縣畢業生。

為了藝術紮根，今年彰化縣政府也辦理「2019 I FUN 彰化兒童藝術節」，即日起至8月17日，在員林演藝廳規畫一連串精彩的演出節目，包含有「I FUN小戲節」、「PLAY童趣坊」、「BOX藝童體驗營」等優質活動。

「I FUN 小戲節」自7月20日至8月17日活動期間，邀請好萊塢導演史提夫‧惠汀（Steve Witting）以及2018兩廳院駐館音樂家徐惟恩跨國共製的兩廳院歌劇工作坊童話歌劇，還有日本TAMAKKOZA和太鼓劇團、國內唯一的黑光劇杯子劇團、長毛朱奇想劇場、不可無料劇場等演藝團隊，輪番於員林演藝廳精彩上演；「PLAY童趣坊」在7月19日至8月11日期間，除邀請國內知名兒童作家謝鴻文為孩子上第一堂課，彰化縣台灣飛鴻館龍獅團、萍蓬草兒童劇團也首度在兒藝節開課；「BOX藝童體驗營」今年推出全新主題《仲夏夜之夢》場館體驗，則將於7月27、28日兩天奇幻登場。

(中時 )