新北市板橋區公所今年暑假特別開辦手製燈籠研習班。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區公所今年暑假特別開辦手製燈籠研習班。（葉書宏翻攝）

燈籠製作是歷史悠久的傳統手工技藝，但隨著電子燈籠的興起及普及，傳統手作燈籠逐漸被忽視。為推廣傳統花燈藝術，新北市板橋區公所今年暑假特別開辦手製燈籠研習班，邀請傳統技藝老師李榮堂及國寶級燈藝大師陳祖榮，從繪製草圖開始，指導您利用鐵線與絨布，親手製作創意燈籠。

板橋區公所指出，燈籠研習課程分為個人班及團體班，個人班課程為期2天，預計製作大約50至60公分左右的小型燈籠；團體班課程為期4天，2至4人為一組，預計製作大約120至180公分的中型燈籠，完成的作品將於明（109）年元宵節期間於板橋燈區展出。

板橋區長林耀長說，歡迎民眾積極參與傳統燈籠製作，並且展現創意與美感，課程即日起受理報名，個人班限額50人，團體班限額20組，額滿為止，無須經驗，活動免費，歡迎國小三年級以上的大朋友、小朋友，或親子家庭一同踴躍報名！簡章詳情可上板橋區公所官網(http：／／www.banqiao.ntpc.gov.tw)，或上活動粉絲專頁「2020新北慶元宵」(https：／／goo.gl／Yvx9mV)查詢，亦可洽02-2239-7222或免付費諮詢電話0800-387-222詢問。

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