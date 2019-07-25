白冰冰25日參加中天《麻辣天后傳》，她近日與曾治豪推出男女對唱新歌MV〈愛到底〉，她坦言一開始對唱人選有二，除了曾治豪就是張心傑，但製作人認為該曲風格甜美，比較適合曾治豪。談到感情，她曝已空窗4年，目前只能接受相差5歲以內的對象，她笑說：「年紀最好不要比我大，我現在的狀態，幹嘛找老爺爺來照顧。」

白冰冰表示，「大家都說我很幫忙資深藝人，其實我幫年輕人更多，像台一線，我完全血本無歸。」她透露花費百萬幫東諺和阿文組成的男團「台一線」拍MV，至於自己的新歌成本則壓低在30幾萬以內，「我自己當導演，包含攝影團隊，30幾萬還是要。」這次在新歌MV與曾治豪有扶臉、倒茶的親暱接觸，她笑說：「本來還找了一個小姑娘來跟治豪演MV，但越看越不對，我好像變成小三了，所以後來我親自上陣。」

白冰冰大讚曾治豪外型搶眼，適合去演本土八點檔，她特別幫他對外喊話，「希望今天這一番話，製作人看到了，可以試試他的戲。」她誇曾治豪有日本名演員小林旭年輕時的風範。

(中時 )