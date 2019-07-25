源古本舖老宅經過修復後，融入文化與科技，讓遊客透過AR古蹟導覽認識老宅故事。（邱立雅攝）

位於大溪的百年老宅「源古本舖」已有約180年歷史，過去是老餅鋪「古裕發商號」，所有人古正君努力維運並得到公部門大力支持，完成空間修復，並透過「不老職人」系列活動、AR與MR科技介入文化資產數位導覽、紀錄片拍攝等方式，同時運用文化與科技展現給世人。

「源古本舖」在2009年登錄為歷史建築，並由文化部文資局補助辦理第一進修復工程；後由文化局協助完成第二進、第三進及附屬空間修復，修復經費共計超過4086萬元，是大溪老街第一處修復完成的私有古宅。文化局透過產官學文化資產保存、文創事業活化、社區營造推廣等計畫深化在地鏈結，使如今的源古本舖成為匯集藝文創作者、職人藝師的文創展演空間。

在修復落成開幕儀式上，市長鄭文燦表示，「源古本舖」過去是販賣糕餅與南北貨的商號，180年來傳承了4、5代人的記憶，他也聽聞過去「源古本舖」曾舉辦化妝比賽，若是能讓人認不出，就可領取清酒作為獎品，鄭文燦笑說未來也可以恢復舉辦此比賽。

目前「源古本舖」入口畫分兩個空間，其中一個擺放早的用品以及古正君的收藏，另一個空間則希望推廣在地特色產品，像是小農的農產或是手工藝作品。古正君表示，目前還在研究未來的營運模式，但空間則開放讓遊客透過古宅認識大溪的故事。

(中時 )