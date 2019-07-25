曾獲法國莫里哀最佳兒童劇獎提名的佩內特舞團，來台演出代表作《白色幻影》，以充滿實驗色彩的舞蹈連結虛幻和現實的距離，回應生命與記憶的課題。舞者在靜與動之間，展現身體張力，激發觀眾的想像。

佩內特舞團在2001年由法國編舞家Nathalie Pernette創立，至今已經在歐洲等地發表超過20件作品。Nathalie Pernette除了擅長與視覺藝術、現場音樂等不同藝術形式合作，讓舞團作品風格獨樹一幟，更致力於啟發大眾對於當代舞蹈的興趣和關注。

《白色幻影》是佩內特舞團的代表作品之一，闡述關於人與魅影、想像與現實之間的故事，2015年首演後廣受好評，迄今已巡演多國。Nathalie Pernette表示，她自幼就對廢棄房屋、墓園與地窖充滿好奇，她疑問為什麼恐怖故事的發生地，都異常寧靜？由此啟發她創作《白色幻影》，希望透過舞蹈，探討生命與死亡。

《白色幻影》由兩位舞者擔綱整場演出，演繹與幻影互動。他們身穿灰色舞衣，時而踱步抬腳、時而扭動、時而飛躍，展現獨特的肢體律動，並創造出浮動的身體。舞台空間設計使用溫暖、昏暗的光線，讓舞者在光影中探尋平衡，伴隨著節奏明確且規律的音樂，在幽微的低鳴和敲打碰撞中，用舞蹈的身體展開故事，創造充滿猜想的氛圍。

演出將於7月27日到7月28日在台北水源劇場

(中時 )