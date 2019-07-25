烏克蘭25日表示，在克赤海峽扣留一艘俄羅斯油輪。俄方同日回應稱，「這是絕對的違法」，譴責烏克蘭的「海盜行為」，要小心後果。《華盛頓郵報》則指，這是烏克蘭對俄國去年扣押3艘烏國軍艦的報復行動。

烏克蘭安全部門25日表示，烏方扣留一艘俄羅斯船隻，該船隻曾在2018年11月俄烏衝突事件中被用於封鎖克赤海峽。烏方還稱，這艘油輪原名為「Neyma」，現被更名為「Nika Spirit」，於當地時間24日抵達敖德薩附近的港口。烏方表示，該船被俄羅斯安全部門用來實施「侵略性行為」。此外，烏方從船上查獲文件、無線電通話和日誌，將尋求法庭命令用以扣押船隻。

俄國外交部25日表示，莫斯科正在釐清狀況，並準備救回遭到扣押的船員。俄方譴責烏克蘭遂行「挑釁」與「海盜行為」。上議院國際事務委員會副主席賈巴羅夫表示，俄羅斯油輪被烏方扣留是「絕對的違法」，並稱該行為對兩國關係不利。

這一事件恐讓俄烏雙方關係繼續惡化。2018年11月25日，俄羅斯方面稱，3艘烏克蘭海軍艦艇侵犯俄國界，駛入臨時封閉的海域，並從黑海向克赤海峽方向行駛。3艘艦艇隨後被俄方扣留，船上的24人先後被俄法院批准逮捕與受審，至今尚未釋放。

(中時 )