陽岱鋼今(25)日比賽獲得先發機會，首打席敲安終止連5打數無安打，不過隨後就在4局上半守備時遭替換退場，賽後陽岱鋼因腰部不適下二軍。

連續3場獲得先發機會的陽岱鋼，2局下半首打席掌握滑球敲成左外野方向安打，終結連5打數沒安打的小低潮，不過4局上半巨人隊更換守備時陽岱鋼遭換下，僅獲得1打席機會就退場。

賽後根據日媒報導，陽岱鋼因腰部不適，因此在第4局退場，由龜井善行移防右外野，陽岱鋼賽後表示，「守備時就有感覺腰部不舒服，後來比想像中嚴重。」同時教練團讓陽岱鋼下二軍休息調整。

(中時電子報)