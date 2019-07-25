日職》陽岱鋼敲安後退場 因腰部不適下二軍 21:372019/07/25 中時電子報 鄧心瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陽岱鋼敲安後因腰部不適下二軍。（截自讀賣巨人推特） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陽岱鋼今(25)日比賽獲得先發機會，首打席敲安終止連5打數無安打，不過隨後就在4局上半守備時遭替換退場，賽後陽岱鋼因腰部不適下二軍。 日職》僅先發1打席 陽岱鋼敲安後退場 連續3場獲得先發機會的陽岱鋼，2局下半首打席掌握滑球敲成左外野方向安打，終結連5打數沒安打的小低潮，不過4局上半巨人隊更換守備時陽岱鋼遭換下，僅獲得1打席機會就退場。 賽後根據日媒報導，陽岱鋼因腰部不適，因此在第4局退場，由龜井善行移防右外野，陽岱鋼賽後表示，「守備時就有感覺腰部不舒服，後來比想像中嚴重。」同時教練團讓陽岱鋼下二軍休息調整。 (中時電子報) #陽岱鋼 #腰部 #下二軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 日職》王柏融回台後已返日 日媒透露復健進度 10:082019/07/25 體育 日職》僅先發1打席 陽岱鋼敲安後退場 20:312019/07/25 體育 體育熱門新聞 影》觀眾喊加油 戴資穎竟揮棒落空 - 體育 日本羽賽》又是三局大戰 這回周天成沒過關 - 體育 日本羽球賽》戴資穎29分鐘輕鬆擊敗對手進8強 - 體育 日職》陽岱鋼敲安後退場 因腰部不適下二軍 - 體育 瓊斯盃姊妹鬩牆 中華白竟大勝中華藍26分 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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