林千鈺有空就帶爸爸石英、媽媽吳玲出遊。取自臉書

48歲的林千鈺5年前嫁給舊愛焦恩俊，去年夫妻倆鬧彆扭，1年多已沒聯絡，林千鈺先前說「配偶欄他的名字還在」。2個月後，夫妻仍在原地踏步、持續冷戰中，5年婚陷僵局，對這段婚姻仍樂觀？林千鈺25日說「我也不知道」，她媽媽吳玲表示，「有緣份就在一起，沒緣份也勉強不來」，表示當初焦恩俊跪著贖罪，求石英把女兒嫁給他，昨說這次跪也沒用。

焦恩俊取消對林千鈺的微博關注、臉書解除朋友關係，連岳父石英及岳母吳玲的臉書也取消朋友關係，焦恩俊似乎還在氣頭上。林千鈺笑回，「他可能是更年期到了，要看他更多久，我不去設想這麼多，順其自然，大家都是成熟人」；她說2人之間沒有戴綠帽、出牆、小三、劈腿這些問題，鬧成這樣說出去真的會讓別人笑，婚姻課題會不會面對和處理就看他。

51歲的焦恩俊容易有情緒起伏，林千鈺坦言，「他心情不好就說我們不像夫妻，那我們像什麼，每年玩一次這種遊戲，人要有童心，但做出來的事還是要有穩重度，偶爾撒嬌可以，但我們都幾歲了，夫妻之間要換位思考、互相尊重、包容體諒，搞得我像個爺兒們」。她自認婚後在工作上已減量，對於生小孩也有心理準備，「如果要生，我必須犧牲某些東西，如果不生，也不能當廢人啊，每個人都必須要有精神目標或興趣，有好戲當然要珍惜」。

(中時 )