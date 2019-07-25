雲門舞集創辦人林懷民，今（25）日現身舞蹈秋天藝術節記者會，可看出他近年受傷的腳已好了許多，在台上蹦蹦跳跳，心情輕鬆，被問到是不是要端出告別之作，他表示：「我還沒有時間感覺這是最後一次，一切不是最後，而是開始。」

林懷民將在舞蹈秋天藝術節拿出作品《秋水》，他表示，目前還很忙碌，還沒時間去感覺什麼是告別之作，「可能要等到明年元旦，我才會知道什麼是退休生活。」

本周末將是一年一度的雲門戶外場，而和舞秋記者會時間差不多的淡水雲門劇場，也正舉行不對外公開的排練演出，舞碼是鄭宗龍的《十三聲》，一團二團人馬分頭進行準備演出，雲門舞集可說是能量俱足。

林懷民表示，預計把雲門的平台拓寬，現在找了大陸編舞家陶冶為雲門編舞，鄭宗龍則是到北京為陶冶的陶身體編舞，讓兩位編舞家交流彼此的能量，「兩團一起跳，工作複雜很多，可是我覺得很好，雲門既有的某種格局、格調、方法，都會被打碎，通通打碎，不管是行政也好、創作也好，都會長出新的生命力，所以不是最後，而是開始。」

(中時 )