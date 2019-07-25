攀繩運動在國外風行已久，近年因極限挑戰節目當紅影響，國內始受矚目。（袁庭堯攝）

攀繩運動在專業教練的確保協助下，3至80歲的民眾都能輕鬆體驗。（袁庭堯攝）

知名極限體能挑戰節目「極限鐵人王」中，「攀繩」這道關卡總是讓各路高手卡關，成為最大的障礙。風靡歐美戶外運動圈，也是特種部隊重要戰技訓練項目的攀繩運動，近年來高雄有業者引進，搭配專業的教學，3至80歲的民眾都能輕鬆體驗。

攀爬運動一般多以攀岩為盛，知名度高，攀繩運動相對在國內幾乎沒人推廣。藍波山野技能工作社執行長宋德威20幾年前在澳洲墨爾本的冒險學校，體驗到攀繩網的特殊魅力。八八風災後，具有特勤隊教官身分的宋德威將攀繩技術帶進特勤隊訓練，今年也在西子灣承租場地、架起繩網推廣親子體驗運動。

攀繩運動風行於歐美，分為繩網、繩索兩種。接觸人士多半為健身、越野及障礙賽愛好人士，國內早期常見於士官班等級以上的戰技訓練，現只有國軍特種部隊在使用。能夠充分鍛鍊核心肌群，同時訓練四肢協調性，是不分年齡層、又相當全面性的運動。

攀繩運動中又以「繩網」的玩法多變，類似攀岩，有垂直、前傾45度、後仰45度、水平等四種佈網方式，還可以限定觸碰抓取的繩格，挑戰性及難度截然不同，但消耗的體力卻大於攀岩運動。

宋德威表示，攀繩運動看似簡單，但實際攀爬後的人都喊累，就連國軍弟兄也一樣。未來想將運動推向極限運動的領域，預計在蓮池潭水域架設場地，規劃城市版的極限鐵人王體驗賽。在專業教練的確保協助下，讓民眾也能輕鬆體驗攀繩運動的樂趣。

(中時 )