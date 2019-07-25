瓊斯盃女籃賽今由中華藍與中華白在新莊體育館「姊妹鬩牆」，白隊開局就以18比4猛攻殺得學姐們措手不及，終以85比59大勝藍隊，也是自1990年以後，中華白首次在瓊斯盃擊敗中華藍。
「對我來說手心手背都是肉，藍隊輸球很遺憾，但看到白隊的成長也很開心。」藍隊總教練華格納雖領軍藍隊，但他同時也是白隊出征拿坡里世大運的總教練，對兩支球隊的感情都很深厚，賽後更與白隊球員擁抱落淚，他說：「看著她們成長，就讓我想起2年前在帶王維琳她們的時光，這批球員很多都是我在台北世大運前就開始帶的，我們的感情有如家人一般。」
中華白隊為本屆拿坡里世大運代表隊的化身，儘管本屆進軍拿坡里表現未能帶回獎牌，但這群年輕新秀原本就是極被看好的未來之星，加上集訓與備戰多時，近況甚佳並克服體能考驗，更希望透過比賽來證明自己的實力，一開賽就火力全開，並一路壓制中華藍隊。
白隊教練錢薇娟同樣強調，兩支球隊都由華格納領軍，自然對藍隊戰術有所掌握，加上賽前又兜進兩個新的戰術，在此役收到不錯成效。她認為此役能拿下勝利，就是明確掌握優勢，更證明大專球員能趕上WSBL球員的程度。
中華白隊共有4人得分達兩位數，陳薇安攻下全場最高19分，還傳出8次助攻，林蝶攻下13分、12籃板「雙十表現」，陳孟欣攻下12分，羅蘋則挹注11分；中華藍隊則以王維琳13分、11籃板、5助攻表現最為亮眼，魏于淳砍進3 記三分球、攻下11分，彭詩晴則貢獻10分。
(中時電子報)
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