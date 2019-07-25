馬來西亞電影《光》劇情改編自導演郭修篆與自閉症哥哥郭修鍇真人真事而成，起初以短片而備受矚目，網路點擊率突破350萬，進而拍攝成長片，電影中展現溫馨感人的手足之情，也期盼社會大眾打開心胸、用愛包容自閉症患者，男主角莊仲維一口氣拿下馬來西亞電影節最具潛質男演員獎、第13屆華語青年影像論壇年度新鋭男主角獎，並入圍上海國際電影節亞洲新人獎之最佳男主角。

馬來西亞演員莊仲維飾演男主角「文光」，透露在拍攝過程中最困難的是說話及口吃，他說：「我本身就有口吃，當我投入到角色中，自己的口吃加上文光的口吃，常常是說不出話來。」他回想有一場戲他把腳踏車搬回家，遇到弟弟後因情緒崩潰，根本講不出話來，靠著飾演弟弟的張順源不斷安撫他「放輕鬆」，才能順利拍完。

飾演弟弟的張順源印象最深刻的一場戲是要打哥哥，導演只要求他把對哥哥十多年來的不悅發洩出來，因此張順源跟莊仲維決定不排戲，「來真的」是最真實的感受。他說：「導演喊卡後，莊仲維一個人跑到外面十多分鐘沈澱，最後我們兩個抱在一起說不出話來，但這才是最難得的情感展現。」電影8月23日全台上映。

(中時 )