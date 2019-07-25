港片《怒火》由動作名導陳木勝執導，港星甄子丹、謝霆鋒共演，2人不畏酷暑在盛夏開鏡，每天頂著攝氏33度高溫上演動作場面，劇組更大手筆在佔地4萬呎的戶外場地，搭建出香港尖沙咀北京道和廣東道街景，為槍戰畫面日燒百萬台幣。還有部分鏡頭會在鬧區實地拍攝，2人都表示現在場地難申請，能實景拍攝動作場面，在近年港片中實屬不易。

甄子丹兼任動作導演，片中將營造出槍林彈雨、戰火連天的畫面，謝霆鋒感嘆香港已許久沒有「火力十足」的電影，「我們這幾天連續開了近萬發子彈，每日開槍花費就好幾十萬港幣（近百萬台幣），場面真的很壯觀。我從小開始就追著丹爺（甄子丹）的戲來學習，能夠再合作，真的是件開心的事。」

演員譚耀文在《葉問3》和甄子丹有多場對手戲，新片再度合作，他笑說：「這次沒有對打戲了，上回不停被他打，這回是拍文戲拍得很有火花，甄子丹對戲的要求很高，讓我覺得非常有挑戰。」不過劇組中有動作替身因撞車戲意外骨折，甄子丹與謝霆鋒都曾趁拍戲空檔到醫院探視，見到對方精神還不錯，才較放心並再次送上慰問。該片預計明年上映。



(中時 )