以《銀翼殺手》為人所熟知的荷蘭演員魯格豪爾（Rutger Hauer）19日在荷蘭家中與世長辭，享壽75歲。他還演過《反暴特勤組》、《萬惡城市》、《蝙蝠俠：開戰時刻》、《愛無止盡德蕾莎》等片，在《銀翼》飾演人造人羅伊，片尾一場親自改寫的死前「雨中淚水獨白戲」，被譽為科幻電影史上最偉大的時刻之一。

由雷利史考特（Ridley Scott）執導的《銀翼殺手》最初在票房上未獲肯定，但之後成為大批粉絲推崇的邪典片經典，魯格曾表示他當時拒絕德國導演沃爾夫岡彼得森（Wolfgang Petersen）成名作《從海底出擊》而投入該片，如今仍是段美好回憶：「感覺像是《銀翼殺手》的雙翅帶著我翱翔，又美又令人不敢置信。」

魯格在片中說出：「我見過你們這些人無法置信之事，太空戰艦在獵戶星座的肩旁熊熊燃燒，我注視萬丈光芒在天國之門的黑暗裡閃耀。所有那些瞬間，都將在時間之中消逝，一如雨中之淚。」這段話被認為能為他的一生作結，更有粉絲點出，該角色設定死於2019年，演員在現實中正好於同年離世。

魯格不只是演員，更是推廣環保和宣導愛滋病正確觀念的社運人士，創立的愛滋慈善團體魯格豪爾海星協會。經紀人表示他的家人不想透露死因，更要求在喪禮結束後才能公開死訊。《水底情深》墨西哥導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）推文哀悼：「安息吧！偉大的魯格豪爾，一位熱情、有深度、不造作且極具魅力的演員，把真誠、把力與美帶入電影的影星。」

(中時 )