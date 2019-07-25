威尼斯影展近年積極發展VR單元，台灣出品方HTC VIVE破天荒一口氣送進5部原創作品，電影《灼人秘密》趙德胤、吳可熙合作的《幕後》入選觀摩單元，《5X1》系列中另2部電影《O》、《山行》以及互動藝術《祈禱》、動畫《Gloomy Eyes》，共4部入圍VR虛擬實境主競賽單元。

《5X1》是去年由HTC VIVE與台北金馬影展執委會聯合出品製作，今年大放異彩，《O》導演邱陽5月才以短片《南方少女》獲坎城影展國際影評人周最佳短片殊榮，很開心再度獲國際影展肯定：「這是我跟我的團隊第一次嘗試接觸這樣一個新的創作媒介，從創作到拍攝上，都給了我們很大的挑戰。」

《山行》導演曾威量表示，「我們竭盡所能結合敘事與科技，希望透過立體的觀影經驗彰顯失聯移工們的恐懼、徬徨與無助，並真切期許此片能觸動您對移工權益的關注。」《幕後》導演趙德胤則倍感驚喜，「《幕後》是去年在拍《灼人秘密》的第一天，我們同時拍了一部VR作品。這是一個紀念！」該片已在不少影展放映，吳可熙感謝表示：「他們應該是很喜歡才會又選進去。」

《O》由邱陽執導。（HTC提供）

《山行》由曾威量執導。（HTC提供）

(中時 )