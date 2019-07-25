彰化縣長王惠美（右2）也捲起褲管親自下田與學童們一起插秧。（謝瓊雲攝）

彰化縣食農教育夏令營25日在二林鎮香田國小的自有生態稻田裡展開，200多名小朋友一起體驗插秧。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右2）親自一肩扛起扁擔，為參與夏令營的學童們送上茶水點心，專業標準的架式讓一旁的農家婦女都稱讚。（謝瓊雲攝）

彰化縣食農教育夏令營25日在二林鎮香田國小舉辦，吸引全縣200多名學童報名參加。（謝瓊雲攝）

「潦落去」啊！選前就曾一口氣從二林鎮徒步14公里走到員林市區的彰化縣長王惠美，展現驚人體耐力與意志力，這次更不計形象，25日捲起褲管與200多名學童一起下田插秧，還戴上斗笠，一肩挑起扁擔為師生送上茶水點心，一起享用「刈稻飯」和美味米食，讓學童們直呼縣長媽媽好親切、好幸福！

彰化縣政府教育處今年暑假規劃一系列食農教育活動，25日在二林鎮香田國小，有來自縣內12所國小，及愛加倍、向日葵學園等超過200名小朋友參與，彰化縣長王惠美、教育處長陳逸玲、二林鎮長蔡詩傑、立委參選人謝衣鳳都來共襄盛舉，陪孩子們一起體驗農夫的辛勞，培養知福惜福之心。

除了踩進水田裡體驗插秧，還有爆米香和搗麻糬等體驗與品嘗，二樓滑降體驗也讓孩子們大呼過癮，一行人前往參觀在地企業「大橋壽米屋」，了解電腦如何選米，和稻米的種類與等級，讓孩子們大開眼界。

王惠美說，香田國小是小而美、很有特色的學校，獲商業周刊評選為百大特色小學，也名列教育部100所特色學校，長期用心推動食農教育，今年承辦彰化縣食農教育夏令營，讓孩子們體驗庄家人甘苦，如插秧、搗麻糬、製作稻草人、吃割稻飯等活動，在實作中更有感受，學會尊敬、感謝農夫。

王惠美說，彰化縣營養午餐已有約50％食材都能溯源，縣府農業處及教育處會繼續努力合作，希望做到百分百溯源，並增加有機食材，讓孩子吃得健康有活力，增加在地優質青農收益。

香田國小校長鄭培華指出，學校深耕食農教育12年，自有面積1.3分地的生態稻田，配合課程設計，從一到六年級教導小朋友插秧、田間管理、放鴨間稻、收割、控窯等，並與在地稻米產業結合，年年都有許多人前來參訪。

(中時 )