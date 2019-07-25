竹田鄉近年除積極申請國際慢城認證外，今年更獲選全國十大客庄，但公所不諱言竹田有「住」與「行」的障礙，明顯影響觀光發展，因此近期大力輔導鄉親經營民宿，盼留下遊客提升觀光產值。（謝佳潾攝）

竹田鄉近年除積極申請國際慢城認證外，今年更獲選全國十大客庄、成經典漫遊小鎮之一，但公所不諱言竹田有「住」與「行」的障礙，明顯影響觀光發展，因此近期大力輔導鄉親經營民宿，盼留下遊客提升觀光產值，而縣府交通旅遊處也稱竹田因「地處偏遠」有發展民宿的潛力。

竹田鄉公所指出，竹田鄉的景點很多，有木造日式車站、池上一郎文庫、糶糴村敬字亭、客家文物館、西勢村忠義祠、文筆亭、二崙老街、美崙村老夫子彩繪牆、天使花園休閒農場、大湖村綠色隧道、豐明園咖啡、大和頓物所等，非常適合放慢腳步慢慢玩。

然而，因點與點之間距離遠，加上鄉內沒有民宿、遊客無住宿點，多數遊客多是下火車後到鄰近的日式車站、大和頓物所逛一逛即離開，這麼多景點根本無法發揮到實質觀光效益，為此，公所繼前陣子與業者談電動車合作外，近期更展開經營民宿計畫。

近日公所召開「民宿申請輔導地方說明會」，向鄉親宣誓竹田鄉發展觀光的決心，希望有心人與公所一起努力，有意願經營民宿者，公所將傾注全力協助輔導。會中，交旅處觀光管理科長蕭裕隆也出席，他說，竹田因「地處偏遠」所以民宿客房數可達15間，擁有另類得天獨厚的經營潛力。

公所說，目前有6名鄉民有意願投資民宿，分別位在二崙村、頭崙村、履豐村，公所將投注客庄小鎮的百萬補助經費，協助鄉民打造特色民宿。

(中時 )