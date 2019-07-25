世上的事還真是千奇百怪，一名網友趁著暑假帶小孩到宜蘭玩，旅程中小兒子不但發燒，睡到一半也會不尋常的爬起來，網友擔心孩子是不是被「煞到」於是上網詢問網友，雖然大部分的網友都覺得可能是白天玩太累，沒想到一名網友竟語出驚人的說「 可能被鬼附身了...」更質疑他們去過命案現場，建議原po上網google這次去的地方，結發現一連串詭異的巧合。

網友趁著暑假帶小孩到宜蘭玩，旅程中小兒子卻被「煞到」。(《靈異公社》)

網友在《靈異公社》po文表示，自從這禮拜二去宜蘭2天一夜後，這一兩天小兒子行為怪怪的，睡到一半會像影片中那樣突然坐起來，然後感覺的出來他的情緒是生氣的眼睛看人也有些恐怖...但是小孩清醒後，完全不知道自己發生什麼事，情緒前後落差蠻大的。原po隨文附上小孩當時的影片，想問問有特殊能力的廢友是不是能看看影片有什麼問題嗎？並表示，已經有帶小孩看過醫生了。po文得到許多網友回應，大多數網友都表示小孩看起來像是白天玩太累的夢遊，沒什麼問題，不過也有網友建議他帶小孩去收個驚就好了。但最讓人發毛的是，有名網友先是表示「 可能被鬼附身了...快去找你信任的法師做處理...」接著又說「你這次去過的地點..可以上網GOOGLE看看...是不是有曾經死過人的..」後來原po回應表示有個「巧合到會起雞皮疙瘩的事情」，證實了網友所言非虛。

一名網友竟語出驚人的說「 可能被鬼附身了...」更質疑他們去過命案現場。(《靈異公社》)

原po回應表示有個「巧合到會起雞皮疙瘩的事情」，證實了網友所言非虛。(《靈異公社》)

原po表示，稍早已去廟裡拜拜也做了化解的動作，現在小孩的精神狀況不錯。會吃會玩了，謝謝大家。但他接著說，再來說一下巧合到會起雞皮疙瘩的事情，原po的乾媽把當時小孩的影片給一名師父看了之後，師父說小孩真的卡到了...他說，「而樓上有位廢友(網友)要我google去過的點是不是有發生什麼事情」，結果查了之後，發現真的有命案發生過！原po說，那棟大樓只有5、6、7樓是停車場，當時剛好停在5樓，偏偏案件也是發生在5樓的停車場...他表示，「好險有處理，有時候非科學的真的很難解釋！！」

(中時電子報)