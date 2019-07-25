潮州就業中心25日舉辦「潮州大型現場徵才活動」，民眾趁機與小資創業的雞蛋糕攤車老闆互動交流了解創業歷程。（謝佳潾攝）

潮州就業中心25日在潮州國中活動中心舉辦「潮州大型現場徵才活動」，共有73家廠商釋出1000多個職缺，其中為身障朋友提供24個工作機會，現場並提供免費髮型修剪、職涯諮詢等服務，以及邀請屏東當地小資創業者到場設攤分享創業歷程，吸引上千位民眾到場參加，求職踴躍，氣氛熱絡。

潮州就業中心為協助在地民眾就近就業，舉辦「潮州大型現場徵才活動」，邀請屏南工業區內的環拓科技公司、申豐特用應材公司、盟鑫金屬公司、樂聯工業公司、桂賢石業公司、大祥耐火材料公司等，產業類別包含製造業、醫療服務業、飯店業等，職類多元，吸引眾多求職者到場應徵。

同時也為身障朋友提供24個工作機會，職缺包括月薪上看3萬6000元的作業員及品檢員、連鎖超商值班經理與儲備幹部、行政人員、業務助理等。前往求職的身障朋友，見職缺職類多元，都開心地說「感謝潮州就業中心的用心，讓我們可直接在徵才活動現場依據自身專業應徵面試」。

現場還特別規劃「義剪儀容整備區」，協助求職者在應徵面試前運用免費髮型修剪服務整理儀容提升求職自信心、「職涯諮詢區」則由專人提供心理測驗，助求職者探索職業性向及認識各項職業訓練資源。

另還設有「小資創業分享區」，邀請藝雕坊、甜點工作室、雞蛋糕攤車老闆設攤，讓民眾了解創業歷程，「免費健康健檢區」則讓民眾運用潮州鎮衛生所資源健康檢查以維持良好身心狀態就業。

(中時 )