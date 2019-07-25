村長再嗆館長。

「館長」陳之漢在網路上人氣高，一舉一動都對年輕人有深深地影響力，然而自詡要來撥亂反正的「村長」詹江村，近日就不滿館長抹紅中天、罵藝人賺紅錢，在直播中爆氣回嗆，聽得大批「村民」痛快不已！

詹江村本月22號在直播中火力全開，再嗆館長說什麼有些人靠騙人快當總統，「我們有些人已經當總統了還再騙人啦！」更點名館長若罵人家賺紅錢，「你有種現在叫蔡英文直接下令所有台商不准到中國大陸設廠，只要設廠的以後錢都不准回來！所有的農民虱目魚、香蕉、洋蔥通通都不准賣到中國大陸去，中國大陸所有廉價的生活用品通通不准賣到台灣來！國安局現在馬上下令，台商只要台資沒有撤回台灣，通通以叛亂罪論，敢不敢？帶種一點啦！」

詹江村更點出館長言論中的矛盾之處，認為館長抹紅中天，其他的也要一起抹啊，「蔡英文那個海霸王妳到底跟他有沒有關係啊？」直言多少台商是贊助民進黨資金，要不要就乾脆叫所有台商全部從大陸撤資，敢不敢？

村長一開口就知有沒有，詹江村一席話也讓「村民」聽了直呼過癮，紛紛留言大讚「錢出得去，菸進得來，菜桶發大財」、「一早就聽到村長在教育6毛，今天一整個心情大好，村長加油 撥亂反正」、「坐等館長回應」、「這樣不行啦，館長一堆健身器材都是阿共在做的耶」、「館長整天在誤導別人，就是欠村長電」。

(中時電子報)