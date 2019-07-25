土耳其外交部長表示，美國不應片面中斷土耳其在F-35聯合打擊戰鬥機計劃中的地位，更不應對對土耳其實施制裁，如果美國真的執意如此，將會採取反擊措施，其中就包括限制或收回美國駐土耳其空軍基地的使用權。

軍事網(Military.com)報導，土耳其外交部長恰武什奧盧(MevlütÇavuşoğlu)在接受土耳其電視台訪問時，提到對俄國的S-400防空系統軍購案，導致的美土關係惡化，他說：「如果美國對我們表現出敵對態度，我們將採取措施反制。」

他暗示，其中的手段包括縮減美國駐土耳其因斯里克空軍基地（Incirlik AFB)的行動，甚至或驅逐美軍，或者限制美國對克切克雷達站(Kürecik Radar Station)的使用權。

預定提供給土耳其的F-35，目前還扣留在美國。(圖/洛克希德馬丁)

因斯里克空軍基地對美軍在中東地區的軍事行動相當重要，包括伊拉克戰爭、對敘利亞境內伊斯蘭國的反恐行動，都發揮關鍵作用。然而，此處的軍人也較為親近美國，與現在的土耳其政府有矛盾。2016年，土耳其曾發生一場失敗的政變，因斯里克基地的土耳其軍官就是主要參與者。

雖然恰武什奧盧並未明白表示，土耳其將利用美國駐土耳其基地做為反制武器，但是他的評論是川普政府上週確定將土耳其排除出F-35戰機的角色後，土耳其首次表示他們有外交武器可以運用。

土耳其決定購買俄系飛彈已相當多年，最早先，他們希望購買大陸製的紅旗9型，之後被美國反對而停止，改向俄國談判購買S-400。2017年達成協議，之後美國國防部、國會、國務院都不斷的向土耳其施壓，希望中止這筆交易，希望土耳其回心轉意，但是土耳其不為所動。

波格丹表示，F-35不能與S-400相容使用，這一點美國不會妥協。(圖/美國空軍)

美國最擔心的是如果土耳其同時擁有F-35和S-400，將造成F-35數據鏈的破洞。美國退役空軍中將克里斯·波格丹(Chris Bogdan)表示說：「S-400系統和F-35不兼容，而且F-35對美國政府的影響太大，完全不能讓步。」

(中時電子報)