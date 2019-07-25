俄羅斯為非洲豬瘟疫區，但日前卻爆出台、俄兩國已於5月24日恢復直航，農委會卻遲於7月19日始啟動俄羅斯來台班機手提行李100％檢查，出現防疫漏洞。農委會防檢局今（25）日坦承，5月22日確有收到交通部民航局俄羅斯航線開航公文，但因研判有誤，故未於開航首日即啟動檢查，相關人員將依人事規定懲處。

防檢局表示，5月22日收到民航局發函俄羅斯皇家航空公司及西伯利亞航空公司要求配合非洲豬瘟防疫措施之公文副本，該函提到該二公司將於近期開航俄羅斯定期航線，但防檢局承辦單位公文處理過程疏忽，以致對相關訊息研判有誤，故未能於開航首日即啟動手提行李100％檢查。

防檢局7月17日召開第39次「豬瘟、口蹄疫及重要豬病防治諮詢小組會議」，會中始決議因俄羅斯同屬非洲豬瘟及口蹄疫之疫區，納為高風險地區，故於7月18日通知各分局，於7月19日零時起實施俄羅斯旅客手提行李100％檢查。

防檢局指出，所有外國班機之託運行李不分國別均完全經過X光機檢查，手提行李部分則依常規由檢疫犬及海關人員進行抽查，目前已強化俄羅斯班機所有旅客手提行李100％之檢查，請國人放心；對於本案處理疏失，防檢局已進行全面檢討並深刻反省，相關人員之責任，將依人事規定懲處。

防檢局表示，為避免再發生此類情事，本月24日非洲豬瘟中央災害應變中心跨部會會議，已請交通部協助，未來只要是新許可的直航航線，將同步通知防檢局比對是否為高風險地區，以作為實施強化防檢疫措施之依據。

(中時 )