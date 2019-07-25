電影《金翅雀》改編自普立茲獲獎小說，由妮可基嫚、安索艾格特等人主演，今發出電影新版預告，敘述一個跨越許多年的故事，在一場博物館的恐怖攻擊中，少年席歐失去了母親，從此命運讓他和母親在博物館中看到的最後一幅畫作：「金翅雀」產生密不可分的關聯。

導演約翰克勞找來奧克斯弗格雷與安索艾格特飾演少年與成年後的席歐，讓他們在討論劇本時見面，但不需要他們觀察彼此，他說：「沒有一個13歲的小孩會知道自己25歲以後長成什麼樣子，他們各自有不同的煩惱與真實人生要面對，唯一相同的是『金翅雀』這幅畫作對席歐一生的深遠影響。」

妮可基嫚在片中飾演社交名媛巴波夫人，她領養成為孤兒的席歐，並將他視如己出。導演形容她對工作投入的情形令人難以置信：「妮可太棒了，她在片中看起來高雅、氣質出眾，但你可以同時感覺到她內心的脆弱，她的關愛影響了席歐，正如席歐也深深地影響著她。」該片預計10月25日上映。

(中時 )