吳可熙在《血觀音》飾演心機放蕩女，在《灼人秘密》又演出為爭取角色險被逼到喪心病狂的女演員，不過她害羞說：「其實我也有少女心！」自曝在男友面前有小女人的一面。但上任前男友去年才分手，又遇失業近2年，「我就把自己關起來寫劇本。」對方是大學學長，卻是圈外人，對影視工作不熟悉，戀情僅維持半年，她也把這段心境放入片中和宋芸樺的感情線，感嘆：「他不太明白我們這個產業。」

多次和導演趙德胤合作，吳可熙幾乎是趙德胤劇情片的「謬思女神」，她此次以新手之姿創作劇本，趙德胤也一肩扛起導演重擔，2人多次被揣測戲外有其他「情感」，但吳可熙表示趙德胤私下不和演員聊感情，去年失戀也從未向對方吐露心事，不過她坦言當時人生陷入低潮，「沒有跟任何人見面。」後來和片中「前女友」宋芸樺聊過，她終於逐漸走出悲傷：「時間是最好的療傷過程。」

該片極惡反派角色曝光，湯志偉飾演色魔監製，6個紅衣女孩在飯店房內一字排開任由他「擺佈」，他也自認角色相當噁心，趙德胤大讚演技：「連舔嘴角都這麼有戲，笑得讓人發毛。」吳可熙表示過去為爭取劇場主演，曾在6小時內和其他10多個女孩在導演面前拼演技，也看到許多女生試鏡廣告時穿著清涼，開玩笑說：「但我都沒有被選上，可能穿得不夠少！」電影全台熱映中。

湯志偉在片中頻頻向試鏡女演員伸出魔爪。（岸上影像提供）

吳可熙忙於拍片，逐漸忘了情傷。（Bloomingville提供）



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