台中室內合唱團於7月20日參加在日本兵庫縣寶塚市舉行的「第35屆寶塚國際室內合唱大賽」，拿下兩面金牌，頒獎時國旗飄揚。

評審相澤直人表示，「團隊聲音優美，表現出類拔萃。對作品的詮釋令人驚豔，從蒙台威爾第到現代歌曲，各曲都讓觀眾感受到作品的魅力。」

寶塚國際室內合唱大賽委員會副理事長沼丸晴彥表示，「團隊每位歌手音質好就不用說了，指揮的詮釋更將作品的精彩之處發揮的淋漓盡致，極盡完美地合唱演出吸引了全場聽眾的目光。特別是台灣傳統音樂作品，充分地將台灣文化之美傳達給所有人。」

寶塚國際室內合唱大賽，是具指標性的國際大賽，自1984年舉辦至今已有35年歷史，本屆參賽者包含台灣、德國、拉托維亞和日本等30組團體參賽。比賽分為「文藝復興與巴洛克組」、「浪漫組」、「當代組」和「表演組」共4組賽程。前三組設有金銀銅獎，同時設有不分組1至3名。

歷經一整天激烈競賽，最終頒發4面金牌，其中台中室內合唱團便囊括2面金牌，與曾獲Tolosa歐洲合唱大賽冠軍的傳統歐洲強隊「MASKA」並列金牌。

台中室內合唱團成立於2002年，曾十度獲選臺中市傑出演藝團隊，近年積極與世界接軌，多次和國際知名指揮大師合作演出。2012年至美國參加「世界合唱大賽」，榮獲民謠組公開賽金牌獎。2016年代表台灣受邀至「日本輕井澤國際合唱節」擔任演出嘉賓，並於同年年底的全國社會組合唱大賽勇奪男聲組、女聲組、混聲組三冠王。2017年蟬聯全國社會組合唱大賽混聲組金質獎。2019年榮獲桃園合唱藝術節合唱比賽第一名。

(中時 )