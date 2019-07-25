我國環保署及美國環保署共同合作的全球環境教育夥伴計畫，邀請來自10國共31名政府官員、非政府組織等環境教育專家學者，於7月25日及26日在馬來西亞吉隆坡市召開「2019年全球環境教育夥伴諮詢顧問團會議」，討論如何連結亞太環境教育資源，擴展亞太地區環境教育實力，並為2020亞太環境教育論壇進行暖身。

此次會議由我國環保署及美國環保署合辦，參與的諮詢顧問分別來自俄羅斯、波札那、日本、韓國、柬埔寨、馬來西亞、印度、加拿大、美國及我國等10個國家，我國則由環保署綜計處劉宗勇處長率團出席會議，其中包含2位我國環境教育領域的專家共同參與。

劉宗勇於開幕致詞時表示，台灣藉由和美國在環境保護方面的長期合作，從初期的技術引進，到近年的互相交流學習，展現國際合作對國家發展的重要性。而環境教育如此跨領域，且跨越國界與地域的議題，更應藉由多方交流，共同提升影響力。

劉宗勇說，全球環境教育夥伴的角色相當重要，本次會議除了借助參與會議的各國專家代表的專業知識外，更期盼能分享臺灣的環境教育經驗，共同強化並擴大環境教育的影響領域。

全球環境教育夥伴計畫預計將於2020年辦理首場區域環境教育論壇，以亞太地區做為強化區域網絡的先驅。企盼透過區域交流學習他國長處、分享我國經驗，提升各國環境教育品質，以環境教育培養具備永續理念的世界公民。

過去25年，環保署與美國環保署在外交部與美國在台協會協助下，已建立深厚的夥伴關係，本次會議將能在此基礎上更進一步推動我國環境教育和全球的合作關係，並在環境教育合作上落實推動新南向政策，奠定台灣在全球環境教育永續發展的地位。

(中時 )