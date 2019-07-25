英國新首相強森昨天走馬上任，隨即展開組閣重任，他大刀一揮，前首相梅伊的內閣成員有一半以上被開除或自行走人，而新閣更被封為自1980年代佘契爾夫人以來，最右翼的政府。

強森入主唐寧街10號，梅伊的內閣成員高達17人去職，新閣員多為脫歐派和右翼，與他角逐黨魁失利的外相韓特被掃地出門，強森賞給他比外交大臣低一級的國防大臣職務，遭韓特拒絕；支持韓特的閣員也無法倖免，商務大臣克拉克等3人都被免職。英國左派媒體《衛報》形容，強森的大清洗就是「復仇」。

另外，包括財政大臣哈蒙德在內的四名內閣重量級大臣，全都相繼辭職。哈蒙德是為了履行承諾─只要強森當選黨魁就自己走人。據英國廣播公司（BBC），強森內閣成員31人中，其中12人在2016年公投支持脫歐。新閣強烈的右翼色彩引發擔憂，蘇格蘭民族黨議員維什特說，強森新政府將成為「佘契爾夫人以來最糟的政府，充斥極端脫歐主義者和狂熱右翼分子。」

BBC政治編輯昆絲伯格分析，新閣人選大多是強森匆忙做出的決定，因為他很清楚時間不多，必須在幾個月內，搞定前任未能完成的任務，也就是及時脫歐。

(中時 )