今年鬼月唯一話題恐怖片《鬼學怨》，新片中融合許多恐怖校園傳說，其中一段男主角被學長姊欺負，而獨闖廢棄鬧鬼教室，導演特地找來現實生活中殘破不堪的教室，因為長年無人使用，而堆滿了腐爛的課桌椅，詭譎氣氛讓人一走進去就全身發毛，就連平時自認膽子大的男主角安格都說：「那裡真的好詭異，拍攝時竟然真的腿軟…。」

男主角還必須獨自一人闖進去，拿回被丟在裡面的筆記本，不料遇上傳說中的吊死鬼魂，嚇的男主角拔腿落荒而逃。陰森沉重的場景氣氛，不僅觀眾看得不敢呼吸，劇組工作人員也表示：「這間教室太陰森了，一走進去就覺得全身不對勁，只想快點結束拍攝！」

該片由「東南亞溫子仁」之稱的鬼才導演艾文蘇亞迪執導，拍攝前曾花數月四處考察各個學校靈異傳說融入在電影當中，擅長營造恐怖氣氛的他更特意將片中恐怖橋段設定在圖書館、體育館、或是英聽教室等學生們最常出沒之處，讓人更有共鳴。該片26日上映。

(中時 )